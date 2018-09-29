كويكب على شكل ” جمجمة ” يقترب من الأرض

لندن(صدى):

ينتظر العالم حدث ضخم في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيمر ” كويكب ” على شكل جمجمة مرعبة يعرف باسم 2015 TB145، بالقرب من الأرض.

وأوضح تقرير لموقع ” مترو ” البريطاني، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها ” جمجمة الفضاء ” من كوكبنا، حيث تم رصده في 31 اكتوبر 2015 ويوجد على بعد 302000 ميل من الأرض.

وأكد العلماء أن الكويكي وصل إلى شكل ” الجمجمة ” نتيجة الدوران حول نجمنا لملايين السنين، حيث يترواح عرضه بين 625 و700 متر.

ويتكون الكويكب بشكل عام من الصخور أو المعادن، فى حين يتكون المذنب من الجليد والصخور، ويُعتقد أن هذا الكويكب كان فى يوم من الأيام مذنبًا ولكنه تحول.