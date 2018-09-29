” القحطاني ” يوضح حقيقة زيارة سمو ولي العهد لمنازل عائلته بسراة عبيدة

علي القحطاني (صدى):

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، حقيقة زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منزل عائلته في قرية الوهابة بسراة عبيدة.

وأكد ” القحطاني ” في تغريدة له ردًا على استفسار أحد المغردين، أنه يتشرف بزيارة سمو ولي العهد، ولكن الخبر غير صحيح.

وقال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نتشرف ونعتز ونفخر بزيارة سمو سيدي لمحلاتنا وبيوتنا وما راح يجي أعز منه جعل عمره طويل وايامه سنين، ولكن الخبر غير صحيح يالغالي والذي قام بنشره هو المدعو سعد الفقيه بيوزر مجتهد وكل المعلومات التي به خطأ ١٠٠٪ ومضروبة كالعادة ” .

وكانت تداولت أنباء حول زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى منازل عائلة المستشار سعود القحطاني في سراة عبيدة.