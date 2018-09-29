وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة مازولا

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مازولا لإنتاج وصناعة المواد الغذائية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 26 سبتمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الشرقية، ومحافظة ينبع.

وأَضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– موظف مبيعات (الشرقية): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التـــالي من هـــــــــنـــا.