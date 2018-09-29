” المطلق ” يوضح حكم جمع الصلوات للأطباء ورجال الأمن

حمود العنزي (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، عن الحكم الشرعي في جمع الصلوات لرجال الأمن والأطباء؛ نظرًا لانشغالهم بالواجبات الوطنية.

وأكد ” المطلق ” في برنامج ” الجواب الكافي ” على قناة المجد أمس الجمعة، أنه يجوز لرجال الأمن والأطباء جمع الصلوات حال انشغالهم بالمهمات والمواجهات.

وقال ” رجال الأمن الآن، سواء كانوا في مكافحة المخدرات أو سلاح الحدود، أو في المدن يتابعون قضية، ويخشون لو أنهم صلوا تفوت عليهم أو شيء من هذا، يجوز الجمع مع أنهم في المدينة ” .

وأضاف ” لو أن طبيبًا الآن يريد الدخول لعملية تستمر 4 ساعات يجوز أن يجمع، بالإضافة إلى رجال الدفاع المدني في حال مباشرة الحرائق يجوز لهم الجمع، وكذلك رجال مكافحة الإرهاب في مواجهاتهم الإرهابيين ” .

كما أشار إلى جواز القصر والجمع بين الصلوات إلى 19 يومًا، قائلًا : ” أنا عندي يجوز القصر والجمع بين الصلوات إلى 19 يومًا عند الحاجة ” ، مستشهدًا في ذلك بحديث ابن عباس: ” أقام النبي – صلى الله عليه وسلم – تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ” .