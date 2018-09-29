التمياط: مشاركة البحرين والكويت في دورينا خطوة هامة وتاريخية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت نواف التمياط، اليوم السبت، على أهمية مشاركة البحرين والكويت في دوري المحترفين، لافتًا إلى أنها خطوة هامة جدًا للدوري السعودي ورفع كرة القدم الخليجية.

ووجه ” التمياط ” الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على هذه الخطوة والفكرة المتميزة والتجاوب الرائع من الأشقاء في البحرين والكويت.

وأوضح أنه تم العمل على تنفيذ الفكرة من خلال فريق عمل مشترك سيضع كل الترتيبات الخاصة بإنجاح هذه المشاركة لنبدأ بإذن الله الموسم المقبل بهذه الخطوة التاريخية غير المسبوقة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مقاعد مماثلة للإمارات في الدوري السعودي وفقا لإجراءات الدوري الخاصة بهم.

كما أشارت ” التمياط ” إلى أنه تم الاجتماع اليوم بحضور رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس الاتحاد البحريني، وتم عرض فكرة معالي المستشار تركي آل الشيخ وتحدث معاليه عنها وعن الإيجابيات الكبيرة التي تحملها.

يُذكر أنه تم الإعلان اليوم السبت، عن مشاركة فريق بحريني وآخر كويتي، في الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

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