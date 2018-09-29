بالفيديو .. ” الحضن ” أبرز أساليب التسول الحديثة

لندن(صدى):

ظهرت ظاهرة ” التسول ” المنتشرة في الشوارع والمواصلات وكافة الأماكن في معظم بلدان العالم، اليوم بشكل جديد وغريب.

فبالرغم من انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وحفظ أبرز وسائل التسول، إلا أن المتسولين في ” لندن ” كشفوا للعالم عن أغرب وسائل التسول التي يمكن اتباعها..

وأظهر مقطع فيديو وسيلة التسول التي يتبعها الأطفال في شوارع لندن، وذلك من خلال ” احتضان ” المارة؛ لإثارة مشاعرهم وحثهم على مساعدتهم.

كما أكد تقرير لصحيفة ” ميل أونلاين ” ، أن العصابات المتورطة تجبر الأطفال على احتضان المارة حتى يعطوهم نقودًا، حيث تستهدف تلك الأطفال العرب الأثرياء والأشخاص عقب شرائهم الملابس الجديدة، ويتواجدون في شارع أكسفورد بشكل يومي.

وقالت إحدى السيدات التي تعرضت لموقف مُشابه، إن صبيًا صغيرًا جاء ووضع ذراعيه حول خصرها وطلب منها المال لكن لم يكن لديها نقود، لكنه لم يسمح لها بالذهاب، قائله ” أبقى ذراعيه حولي لفترة، ولكنه لم يُسرق أي شيء لأنني تراجعت على الفور ” .

ومن جانبها، أكدت شرطة ميت، أنه يمكن لهؤلاء الأطفال أن يحصلوا على 10.000 جنيه استرليني في عام واحد فقط، لافتًا إلى أنهم يتصدون لمثل هذه الأمور بنشر عدد من التكتيكات كالنزول بملابس مدنية.