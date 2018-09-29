رسميا.. مشاركة المحرق البحريني وفريق كويتي في دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

يشارك فريق بحريني وآخر كويتي، في الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي خلال الموسم المقبل، حيث تم تسمية الفريق البحريني.

ويحتضن دوري المحترفين فريق ” المحرق البحريني ” خلال الموسم المقبل، على أن يتم تسمية الفريق الكويتي من قبل الاتحاد الكويتي خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، عقد اجتماعًا هامًا مع الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والشيخ علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم في مقر إقامته في نيويورك، وتوصلا خلاله لهذا الأمر.