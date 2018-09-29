بالفيديو والصور.. ” تسونامي ” يجتاح مدينة إندونيسية بعد زلزال بقوة 7.5

جاكرتا(صدى):

اجتاحت موجات ” تسونامي ” مدينة إندونيسية ساحلية، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة ” سولاويسي ” ، أمس الجمعة، وكان بقوة 7.5 على مقياس ريختر.

ولقى خمسة أشخاص مصرعهم بالإضافة إلى فقدان آخرين جراء ” تسونامي ” ، حيث تم انهيار عدد من المباني جراء الموجات العاتية.

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية، أنه تم تصوير فيديو من أعلى أحد المباني في مدينة ” بالو ” ، والذي أظهر اجتياح المياه للمباني وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق.

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