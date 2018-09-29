تحذير من ضباب وتدني في الرؤية على 5 مناطق

الرياض(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، 5 مناطق من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خلال الساعات القادمة.

وأوضح الإنذار المبكر، أن المناطق المتعرضة للحالة تتمثل في ” جدة ” بمنطقة مكة المكرمة وتشمل ” ثول، رابغ، ذهبان، والشعيبة ” والأجزاء الساحلية المجاورة، و ” ينبع ” بمنطقة المدينة المنورة والأجزاء الساحلية المجاورة.

وأضاف ” الدمام ” بالمنطقة الشرقية وتشمل ” الخبر، الظهران، الجبيل، والأحساء ” والأجزاء المجاورة، و ” جيزان ” بمنطقة جازان والأجزاء الساحلية المجاورة، بالإضافة إلى ” الوجه ” بمنطقة تبوك وتشمل ” أملج، المويلح ” والأجزاء الساحلية المجاورة.

كما أشار الإنذار على الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد على ” تويتر ” ، أن الحالة تبدأ من الثانية فجر اليوم وحتى التاسعة صباحًا.