تحذير من ضباب وتدني في الرؤية على 5 مناطق
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، 5 مناطق من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خلال الساعات القادمة.
وأوضح الإنذار المبكر، أن المناطق المتعرضة للحالة تتمثل في ” جدة ” بمنطقة مكة المكرمة وتشمل ” ثول، رابغ، ذهبان، والشعيبة ” والأجزاء الساحلية المجاورة، و ” ينبع ” بمنطقة المدينة المنورة والأجزاء الساحلية المجاورة.
وأضاف ” الدمام ” بالمنطقة الشرقية وتشمل ” الخبر، الظهران، الجبيل، والأحساء ” والأجزاء المجاورة، و ” جيزان ” بمنطقة جازان والأجزاء الساحلية المجاورة، بالإضافة إلى ” الوجه ” بمنطقة تبوك وتشمل ” أملج، المويلح ” والأجزاء الساحلية المجاورة.
كما أشار الإنذار على الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد على ” تويتر ” ، أن الحالة تبدأ من الثانية فجر اليوم وحتى التاسعة صباحًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54931 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يستر على المسلمين في ارجاء بلادي وفي كل مكان ,, آمين ,,