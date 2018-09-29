تفاصيل جديدة حول مقتل عارضة الأزياء تارة الفارس

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة حول مقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق 2014 تارة فارس، التي قٌتلت على يد مجهول الخميس الماضي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أنه تم إلقاء القبض على متهم بقتل تارة فارس، مؤكدًا استمرار التحقيق معه.

وأضاف ” معن ” أنه تم تشكيل لجان من قبل الوزارة للقبض على مرتكبي جرائم الاغتيال والخطف؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي.

كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى الجناة، خاصة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد، والناشطة المدنية سعاد العلي في البصرة.

وكان تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله تارة فارس وهي تقود سيارتها، وسط بغداد، فيما ظهر شخص يقترب من نافذة السيارة، ليقوم بإطلاق النار عليها، ولاذ بالفرار مستقلا دراجة نارية خلف رجل آخر كان في انتظاره وتوفيت تارة متأثرة بإصابتها بـ 3 رصاصات.

يُذكر أن انتشرت جرائم قتل السيدات بشكل خاص في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة الأخيرة على يدكجهولين، وهو ما أُثار الذعر في المدينة.

اقرأ أيضًا :