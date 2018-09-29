الإنجليزي كالم سميث يفوز بكأس السوبر العالمي للملاكمة

ماجد محمد(صدى):

نجح الإنجليزي كالم سميث، في الفوز بكأس السوبر العالمي للملاكمة بالضربة القاضية على جورج جروفس، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتنظم هيئة الرياضة، نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط.

وكان قد سبق النهائي إقامة 7 نزالات تمهيدية ضمت عددًا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبدالفتاح الجليدان، وزهير القحطاني، والنيجيري عليو بامديلي لاسيسي، والتايلاندي أرتيد بامرو نجايا، والجورجيان جفينيا شفيلي، وشافيلغو تسامالا دايدز، والدنماركي كيم ليجونكويست، والمصري مراد عمر، والهنقاري تاماس كوزما، والبريطانيان ميكائيل لاول، ودارين سورتيز، وكين باكر، وكريس أيوبانك، والإيرلندي جاي ماكدوناه.