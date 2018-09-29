بالفيديو.. هكذا دعمت إيران الحوثيين بالأسلحة لمواصلة زعزعة استقرار المنطقة

فهمي محمد(صدى):

وثَّق تقرير إخباري، دعم إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية باليمن، لمواصلة زعزعة استقرار المنطقة والعالم وتهديد خطوط الملاحة الدولية ودول الجوار.

ونشرت قناة الإخبارية التقرير، الذي أكد أن إيران قامت بمد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة إبّان اجتياحهم للعاصمة صنعاء وغيرها من المدن، كانت كافية لإبقاء شعلة الحرب متقدة رغم تحذيرات الأمم المتحدة .

وأضاف : ” مع الكشف العسكري الأخير للتحالف العربي عن وجود سفن إيرانية تجوب البحر الأحمر وهي عبارة عن مركز عسكري لعمليات الميليشات الحوثية وتحتوي على أجهزة تنصت وأسلحة يثبت مدى تورط إيران في زعزعة السلم الدولي وخطوط الملاحة البحرية ” .

وتابع : ” دعم إيران للحوثيين و رغم نفي السلطات عبر متحدثيها الرسميين في إيران دعمهم الحوثي إلا أن الدعم يظل واضح أمام المجتمع الدولي بدليل استخدام الميليشيات الحوثية تقنيات إيرانية الصنع والأسلحة التي يتم القبض عليها في كل حين، وانتقال الدعم في مرحلة جديدة بإمدادهم بصواريخ باليستية وتشغيل مركز عمليات للتنصت ” .

واختتم : ” زعزعة استقرار المنطقة أما مرأى ومسمع من العالم أجمع هو الهدف الذي تسعى له إيران لإيجاد موطأ قدم لها على مضيق باب المندب من خلال دعم الميليشيات الحوثية في اليمن ” .