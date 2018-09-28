دور تحفيظ القرآن تحتفي باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

احتفت عدد من دور تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة باليوم الوطني 88 حيث شارك الأطفال معلماتهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة الغالية.

ففي دار الصديقة (11) لتحفيظ القرآن الكريم شاهد الاطفال عرضا تعريفياً عن اليوم الوطني ورحلة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – لتوحيد المملكة وتغلبه على الصعوبات من أجل أن يبني وطناً ينعم فيه الجميع بالأمن والرخاء ، بعدها قام الطلاب والطالبات بكتابة رسائل وعبارات تحمل الشكر والثناء لولاة الأمر – حفظهم الله – على ما قدموه تجاه وطنهم وشعبهم.

وفي السياق نفسه احتفى أشبال وزهرات دار الريان لتحفيظ القرآن بمشاركة معلماتهم باليوم الوطني حيث رفعوا علم المملكة ورددوا النشيد الوطني ، فيما قامت إدارة المدرسة بتوزيع الحلوى والتي حملت شعار المملكة على الأطفال ، والذين بدورهم عبروا بسعادتهم بفعاليات هذا اليوم البهيج.

من جهته بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن اليوم الوطني مناسبة سعيدة لكافة أبناء وبنات الوطن ، ولزاما وجب علينا أن نعرف طلاب وطالبات حلقات القرآن بسيرة المؤسس – طيب الله ثراه – ورحلته المباركة لجمع أهل الجزيرة العربية تحت راية التوحيد ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة الأمر والشعب السعودي من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.