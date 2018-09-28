المراعي: وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن باب التقديم مفتوح منذ أول أمس الأربعاء، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مساعد مدير الشؤون التنظيمية (للسعوديين فقط): درجة البكالوريوس في الغذاء والدواء، أو المجالات ذات الصلة، مدير الحسابات- المبيعات (للسعوديين والمقيمين): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــــا..