” ساسرف ” تتيح وظائف هندسية وإدارية شاغرة للعمل بالجبيل
أتاحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، عددًا من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.
وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بمقرها في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أن الوظائف بمسمى:
. مهندس تحويل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
. رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أمن تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من مساء أمس، وذلك من خلال الرابط هنــــا..
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