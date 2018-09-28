” ساسرف ” تتيح وظائف هندسية وإدارية شاغرة للعمل بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، عددًا من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بمقرها في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أن الوظائف بمسمى:

. مهندس تحويل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أمن تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من مساء أمس، وذلك من خلال الرابط هنــــا..