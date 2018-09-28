الشايع للتجارة: وظائف إدارية وفنية شاغرة بالرياض والدمام
أكدت شركة الشايع للتجارة، اليوم الجمعة، على توافر وظائف إدارية وفنية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها في كل من ” الرياض، والدمام ” .
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الخميس ومستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مساعد مدير المبيعات، ومصمم (الرياض)، استشاري مبيعات (للسعوديين/ الدمام).
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا..
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