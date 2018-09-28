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الشايع للتجارة: وظائف إدارية وفنية شاغرة بالرياض والدمام

الشايع للتجارة: وظائف إدارية وفنية شاغرة بالرياض والدمام
فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة الشايع للتجارة، اليوم الجمعة، على توافر وظائف إدارية وفنية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها في كل من ” الرياض، والدمام ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الخميس ومستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مساعد مدير المبيعات، ومصمم (الرياض)، استشاري مبيعات (للسعوديين/ الدمام).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا..


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