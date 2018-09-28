” جنرال إلكتريك ” توفر 18 وظيفة إدارية وهندسية وفنية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرَّت شركة جنرال إلكتريك، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في : الرياض، والدمام، وأبها، والخبر، والظهران، والأحساء.

وأشارت إلى أن الوظائف هي:

. مدير إستراتيجية إتمام وتدخل البئر.

. أخصائي إدارة السلع.

. مدير أول إدارة المصادر.

. مدير أول خدمة العملاء- الصناعية.

. مدير الخدمات- إدارة المشاريع الرقمية.

. مشغل تقويس الأنابيب.

. قائد الخدمات.

. مدير الموارد البشرية.

. أخصائي أول حقل.

. مدير الحسابات.

. فني أول كهروميكانيكي.

. أخصائي مبيعات.

. مهندس خدمات حقل.

. مهندس أنظمة.

. مستشار أول- إستراتيجية الأصول.

. مشغل حقل- الأنابيب الملفوفة.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- الرياض.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- المنطقة الشرقية.

وبيَّنت أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من خلال الرابط هنــــا..