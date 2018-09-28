بي إيه أي سيستمز: 12 وظيفة إدارية شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، تبوك، الطائف، والظهران ” .

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الجمعة، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” فني دعم الأدوات، وفني خزان الوقود، ومشرف فني خزان الوقود، ومشرف فني التصنيع، ومشرف فني ميكانيكي ” التايفون ” ، مدرب طيران، رئيس صلاحية الطيران المستمر، مدير الخدمات الفنية، مشرف ميكانيكي، مدير السلامة التشغيلية، مدير مالي، فني أنظمة آلات إلكترونيات ” الهوك ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا..