بالفيديو.. قصيدة ترحيب من شاعر كويتي لسمو ولي العهد

حمود العنزي(صدى):

رحَّب الشاعر الكويتي أحمد بن نغيمش الشمري، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وذلك بمناسبة زيارته الكويت.

وأطلق الشاعر، قصيدة ترحيبية بضيف الكويت الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والمقرر أن يزور الكويت غداً السبت.

وجاء في مطلع القصيدة: مرحبا في صفوة العوجا عزيزين الجناب .

يذكر أن شوارع الكويت قد تزينت بأعلام السعودية؛ استعداداً لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.