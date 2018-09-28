بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم مخالفة الوالدين في اختيار الزوجة

علي القحطاني(صدى):

أفتى ” عبدالله السلمي ” عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، اليوم الجمعة، طاعة الوالدين إذا رفضا تزوجه من فتاة لا يران فيها إنها ليس بها من الصفات التي ترضي الله سبحانه وتعالي، تعد برًا في هذه الحال.

وأوضح ” السلمي ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن الرسول “صلى الله عليه وسلم ” قال لـ عبد الله بن عمر ” أطع أباك ” وذلك عندما طلب ” عمر بن الخطاب ” رضى الله عنه من ولده ” عبد الله ” أن يطلق زوجته لأنها ليست على نفس الذي يرتضياه الوالدن.

وأضاف ” السلمي ” ، أما إذا كان الرفض لسبب دنيوي لأنها مثلا ليست من بني فلان أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يطيعهما في ذلك ولكن يجب أن يتلطف لهما حتي يوافقان على المرأة التي يريد أن يتزوجها.