لجنة التنمية الاجتماعية ومركز صحي حي السلام يحتفلان بذكرى توحيد الكيان

نايف السالم(صدى):

أقام كلاً من لجنة التنمية الإجتماعية بحي السلام ومركز صحي السلام حفل احتفاء بمناسبة الذكرى المجيده لتوحيد هذا الكيان تحت شعار فرحت أهالي السلام بالوطن والتي انطلقت فعالياته بمقر تنمية السلام ليومين متتالياً أبتداء من يوم الأحد الموافق١٣/1/1440هـ وحتى الاثنين ١٤/ ١/ ١٤٤٠هـ.

و أشتمل الحفل على فقرات متنوعة للعروض الوطنية الشعبية وعرض مرئي وركن للفنون التشكيلية وجانب مخصص للأسر المنتجة بأجواء احتفالية سعيدة بهذه المناسبة العظيمة على نفوس أبناء الوطن.

وتم فاليوم الثالث إنتقال فعاليات الكرنفال الوطني لمقر مركز صحي السلام حيث أحتوى على العديد من الفعاليات والفقرات التي استهدفت جميع زوار المركز ولقيت تفاعل رائع من قِبلهم

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بتنمية السلام الأستاذ: مازن بن ناصر العضياني أن لجنة التنمية الإجتماعية بحي السلام اعتادة على إقامة مثل هذه الفعاليات سنويا كنوع من التعبير عن السعادة والانتماء لهذا الوطن الغالي سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وامانها ورخائها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وفي ختام حديثه وجه الأستاذ : مازن العضياني شكره لعضو المجلس البلدي الأستاذه علياء بنت مكيمن الرويلي على مساهمتهم ودعمهم لإنجاح الحفل