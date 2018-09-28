طلال آل الشيخ: ما حدث في مباراة الزمالك لن يتكرر مرة أخرى

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة الزمالك والقادسية، مشادة بين جماهير الزمالك ومسؤولي الأمن خارج ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

ورفض الأمن، دخول بعض جماهير الزمالك وبعض المسؤولين كذلك، ما تسبب في وقف المباراة لنحو 10 دقائق في الشوط الأول، إلا أن المستشار تركي آل الشيخ تدخل من خلال مكالمة هاتفية لينهي الأزمة ويتم دخول جميع الحاضرين خارج الملعب، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

من جانبه، أكد طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد، أن ما حدث مرفوض تمامًا ولن يتكرر مرة أخرى، وذلك خلال تصريحات عبر شاشة ” أبو ظبي الرياضية ” .