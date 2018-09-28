ماهي حدود العلاقة بين الرجل وقريباته غير المحارم؟.. الشيخ السلمي يجيب

عادل الحربي(صدى):

تحدث الشيخ عبدالله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد للقضاء عن حدود علاقة الرجل وقريباته غير المحارم ، مبينا أنه إذا كان الرجل في البيت وسلم على قريباته فلا بأس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على النساء، وسلمن النساء على الرسول، ناهيا عن المصافحة.

وأوضح ” السلمي ” في حديثه لبرنامج يستفتونك على قناة الرسالة اذا كان السلام بعيدا عن الخضوع في القول وليس فيه فتنة فلابأس، ولكن لايصافح ، لانه لايجوز مصافحة الرجل لاجنبية سواءكانت صغيرة او كبيرة ، مضيفا؛ لقد قالت عائشة أن الرسول بايع نساء المؤمنين ولن يبايعهما إلا كلاما ، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اني لا أصافح النساء “.

ونهى ” السلمى ” من الخلوة ، مؤكدا أن الحديث لابد أن يكون عابرا ولايكون به كثيرا من الاسترسال أو نوع من التلطف ، مشددا على الابتعاد عن الخضوع بالقول او اللين، فلايصح ان تقول المرأة لاجنبي ياحبيبي او ياعزيزي لانه نوع من الخضوع في القول، ومن المحتمل أن يفهم الأجنبي أن المرأة تقصد شئ وهي لاتقصده، خاصة أن بعض البلاد احيانا تلك العبارات دراجة لديها ، فلو قالتها لغيرهم يفهم شئ لايرضاه الله.