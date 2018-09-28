” القحطاني ” عن وزير خارجية قطر: ” صدق وهو كذوب “

نايف السالم(صدى):

علَّق المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على تصريحات وزير خارجية قطر، بأنها ليست مؤثرة في منظمة أوبك، مؤكدًا أنها مؤثرة فقط في دعم الحركات الإرهابية.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” صدق وزير خارجية شرق سلوى وهو كذوب: ليست مؤثرة في أوبك ولا التعاون الإسلامي ولا الجامعة العربية ولا مجلس التعاون الخليجي ولا أي منظمة دولية ” .

وأضاف : ” هي مؤثرة فقط في دعم الحركات الإرهابية ونشر الفتن بالخارج؛ وتنظيم الحركة المرورية وإعطاء الأولوية للمركبات العسكرية الأجنبية في الداخل ” .

وسخر ” القحطاني ” ، من توسل وزير خارجية قطر لإعادة العلاقات مع الدول العربية، قائلًا : ” يقولون لم نتأثر من المقاطعة ويمكننا البقاء ولم يبق محفل بالعالم لم يتوسلوا فيه الوساطة ممن هب ودب عند الكبير كي يعفو عن ترهات وتفاهات ومؤامرات الصغير ” .