  • الجمعة 28

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” القحطاني ” عن وزير خارجية قطر: ” صدق وهو كذوب “

” القحطاني ” عن وزير خارجية قطر: ” صدق وهو كذوب “

” القحطاني ” عن وزير خارجية قطر: ” صدق وهو كذوب “
نايف السالم(صدى):

علَّق المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على تصريحات وزير خارجية قطر، بأنها ليست مؤثرة في منظمة أوبك، مؤكدًا أنها مؤثرة فقط في دعم الحركات الإرهابية.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” صدق وزير خارجية شرق سلوى وهو كذوب: ليست مؤثرة في أوبك ولا التعاون الإسلامي ولا الجامعة العربية ولا مجلس التعاون الخليجي ولا أي منظمة دولية ” .

وأضاف : ” هي مؤثرة فقط في دعم الحركات الإرهابية ونشر الفتن بالخارج؛ وتنظيم الحركة المرورية وإعطاء الأولوية للمركبات العسكرية الأجنبية في الداخل ” .

وسخر ” القحطاني ” ، من توسل وزير خارجية قطر لإعادة العلاقات مع الدول العربية، قائلًا : ” يقولون لم نتأثر من المقاطعة ويمكننا البقاء ولم يبق محفل بالعالم لم يتوسلوا فيه الوساطة ممن هب ودب عند الكبير كي يعفو عن ترهات وتفاهات ومؤامرات الصغير ” .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 2 ساعتين

وسيط المعلومات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *