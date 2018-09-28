وفاة شخص و10 حالات ماس كهربائي إثر سقوط أمطار غزيرة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، فيما تعرضت 10 حالات لماس كهربائي واحتجاز عدد من المركبات إثر هطول أمطار غزيرة مساء أمس على العاصمة المقدسة .

وأوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911، ورود عدد من البلاغات تفيد بتجمع مياه الأمطار، وأن الجهات المعنية باشرت المواقع واتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأسفرت الأمطار عن 10 حالات ماس كهربائي، إحداها نتجت عنها وفاة شخص، و10 بلاغات احتجاز داخل سيارة، و15 سقوط لوحات إعلانية وسقالات عمائر وزنك ورخام عمائر، وانهيار أجزاء بسيطة من قصر السقاف، و3 حالات سقوط صخور، وجميع البلاغات تم التعامل معها وإنهائها.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبقت خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقا، والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا، وتم تمرير البلاغ إلى الجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ، وتشغيل غرفة التنسيق، كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء العاصمة المقدسة، وتمت مباشرة عدة بلاغات عن احتجاز سيارات في بعض تجمعات المياه، كذلك مجموعة من البلاغات عن ماسات كهربائية تم التعامل معها، وتمرير بلاغاتها إلى الجهات المختصة.