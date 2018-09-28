بالفيديو.. زوج الفنانة أحلام يتغزل بها: ” أنتي حلوة بدون مكياج “
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر ” مبارك الهاجري ” زوج الفنانة أحلام وهو يتغزل فيها قائل: ” أنت جميلة دون مكياج ” ، وأشاد بكريم الأساس الذي تستخدمه، حيث أنه زاد من جمالها.
وقالت الفنانة ” أحلام ” ، إنها معجبة للغاية بالمظهر والمكياج الجديد، مؤكدة أن هذه المرة الأولى التي يتغزل بها زوجها، ويمكن أن تستخدم نفس المكياج دائما.
وأشارت الفنانة ” أحلام ” ، إلى أن زوجها يغني لها منذ الصباح الباكر ويتغزل بجمالها ويقبلها، ومازحها قائلا: ” أنتي بطتي ووزتي ” .
أخصائي[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 2 ساعتين
يتغزل فيك للمرة الأولى😨😦😦 اومال كنتي عايشة ازاي يختي🤣🤣🤣
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 1 ساعة
حسنا😊طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54925 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي قلة حياء مستصعبه ، لا علاج لها ,,
zezu[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 1 ساعة
زرقيه..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32078 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله المستعان
ماعليه شرهه يوم يقول من غير مكياج صيفتي عقله بالروج الازرق
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11387 ] نشر منذ 36 دقيقة
تستاهلين كل خير يا أم فاهـــد .
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 18 دقيقة
حالات نفسية فيهم هذ اكبر دليل لنقص توقعاتي فيه مشاكل زوجية باين ان فيه رساله تحاول الشيفه ايصالها واضح ان تفاجى بالتصوير عالم منتهيه مشاهير دندنه قال يش مشاهير نعوذ بالله من كل ديوث بالقول والعمل ٠