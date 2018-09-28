بالفيديو.. زوج الفنانة أحلام يتغزل بها: ” أنتي حلوة بدون مكياج “

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر ” مبارك الهاجري ” زوج الفنانة أحلام وهو يتغزل فيها قائل: ” أنت جميلة دون مكياج ” ، وأشاد بكريم الأساس الذي تستخدمه، حيث أنه زاد من جمالها.

وقالت الفنانة ” أحلام ” ، إنها معجبة للغاية بالمظهر والمكياج الجديد، مؤكدة أن هذه المرة الأولى التي يتغزل بها زوجها، ويمكن أن تستخدم نفس المكياج دائما.

وأشارت الفنانة ” أحلام ” ، إلى أن زوجها يغني لها منذ الصباح الباكر ويتغزل بجمالها ويقبلها، ومازحها قائلا: ” أنتي بطتي ووزتي ” .