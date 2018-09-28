” الجوازات ” تكشف حقيقة إعفاء جنسيات ووظائف معينة من رسوم المرافقين

عادل الحربي (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة إعفاء جنسيات ووظائف معينة من رسوم المرافقين.

جاء ذلك ردًا على أحد المتسائلين الذي قال: ” هل صحيح أنه يوجد مهن معفية من المقابل المالي؟ وهل يوجد تعديل برسوم مكتب العمل والجوازات؟ وهل صحيح ما يتم تداوله بخصوص أنه سيتم تجديد هوية مقيم لبعض الجنسيات لأربع سنوات متتالية دون دفع أي مقابل مالي لرسوم المراففقين مع دفع 500 ريال للسنة الواحد؟ ” .

وردّ حساب الجوازات على موقع ” تويتر ” ، على المغرد قائلًا : ” أنه في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ” .