انهيار جزئي في قصر السقاف التاريخي.. وسياحة مكة توضح السبب

نايف السالم(صدى):

حدث انهيار جزئي بسيط بقصر السقاف التاريخي نتيجة موجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ليلة البارحة.

وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة في بيان توضيحي لها أنه تم انهيار جزء بسيط من قصر السقاف التاريخي نظير الأمطار الغزيرة التي حظيت بها العاصمة المقدسة، وألحقت به ضررًا جزئيًّا.

ومن جهته، قال المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، الدكتور هشام بن محمد مدني، أنه حدث انهيار جزئي بسيط، وسوف يراعَى ذلك في مشروع التطوير.

وأكد” مدني ” أن قصر السقاف من القصور التاريخية المهمة، وقد اهتمت به الهيئة، وحظي بزيارة كريمة من سمو رئيسها الأمير سلطان بن سلمان، مبينا أن الهيئة قامت بمشروع إنقاذ وترميم للقصر قبل نحو عامين، كما أعدت مشروعًا لتأهيل وترميم القصر، ومؤخرًا تم اختياره مع مجموعة من قصور الدولة التاريخية ضمن مسار تابع لبرنامج التحول الوطني لتطوير هذه القصور.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروع من الدولة لتطوير القصر، والهيئة ستقدم الدعم والمساندة كافة لهذا المشروع.