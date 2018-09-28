وحدة الرياضيات بمكتب تعليم الشفا تنفذ ورشة “ التخطيط للفهم ”

نايف السالم(صدى):

نفذت مشرفات وحدة الرياضيات بمكتب تعليم الشفا في الفترة من 15-1440/1/17هـ ورشة التخطيط للفهم تطلعا نحو تحقيق رؤية الوحدة المتمثلة في تشكيل مجتمع مدرسي حيوي ذي كفاءة وفاعلية يتحقق فيه جودة وتميز أداء معلمات الرياضيات لاستثمار فاعل في تعلم الطالبات للرياضيات لتحقيق اقتصاد مزدهر تحت شعار: “ معاً نحو تعلم أمتع للرياضيات .. نتعلم لنعمل ”.

ويعد التخطيط للفهم أحد متطلبات برنامج التعلم النوعي والذي يهدف إلى إكساب المشاركات الاتجاهات والمعارف والمهارات اللازمة لتخطيط موضوعات دراسية .

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات منها تحديد خطوات وعناصر التخطيط للفهم والإلمام بمعايير التخطيط له وتميزه عن التخطيط التقليدي والإلمام بمعايير صياغة الأسئلة الأساسية ومعايير تصميم المهمات الأدائية .

يذكر أن الورشة أقيمت في مركز تدريب الشفا ، واستهدفت معلمات الرياضيات في جميع المراحل وقد نال البرنامج استحسان الجميع ضمن البرامج التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية.