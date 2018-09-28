القبض على منتحل صفة مفتش تابع لـ العمل بجدة

عادل الحربي (صدى):

ألقى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، القبض على مجهول انتحل شخصية مفتش تابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها بموقع تويتر، أنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم القبض عليه حيث كان ينتحل صفة مفتش بأحد المجمعات التجارية بجدة.

وقالت الوزارة : ” فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الجهات الأمنية يلقى القبض على مجهول انتحل شخصية مفتش تابع للوزارة بأحد المجمعات التجارية بـ جدة، ويجري اتخاذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة ” .