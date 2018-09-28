بالفيديو.. الفيحاء يكتسح القادسية برباعية قاسية

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي الفيحاء، القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح روني فرنانديز الأهداف مبكرًا بعدما تقدّم لـ الفيحاء في الدقيقة العاشرة، إلى أنه قبل أن يمر عشر دقائق أخرى أحرز حسن العمري هدف التعادل لـ القادسية.

وتقدّم القادسية بعد ذلك بهدف أحرز إلتون خوزيه في الدقيقة الـ46، إلا أن التقدم لم يستمر طويلًا فأحرز عبدالله آل سالم لاعب الفيحاء هدفين في أقل من ربع ساعة بعدها.

وكان الهدف الرابع للفيحاء بأقدام دانيلو أسبريلا في الدقيقة الـ91، ليحتل الفيحاء المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، و يظل القادسية في المركز الـ10 بـ4 نقاط.