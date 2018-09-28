مارك يعلن عن اختراق ” هاكر ” لـ 50 مليون حساب على ” فيس بوك “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف مارك زوكربيرج، مؤسس “فيسبوك”، اليوم الجمعة، عن اختراق أحد الهاكرز 50 مليون حساب على الموقع الاجتماعي، مستغلًا ثغرة فنية تسمح له بتسجيل الدخول إليها.

وأكد في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك”، أنهم اتخذوا تدابير احترازية لأصحاب الحسابات التي قد تكون تأثرت، مضيفًا أنه لا يعلم إلى أي مدى تمت إساءة استخدام هذه الحسابات، وما زال التحقيق جاريًا.

كما أكد أن هناك 3 إجراءات سيتم اتخاذها:

الأول: تصحيح الثغرة الأمنية لمنع الهاكرز من القدرة على سرقة رموز وصول إضافية، كما أنهم أبطلوا رموز الوصول لحسابات 50 مليون شخص تأثروا، ما تسبب في خروجهم، وسيتعين على هؤلاء الأشخاص تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إخطار هؤلاء الأشخاص في رسالة أعلى أخبارهم حول ما حدث عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

الثاني: خفض الميزة التي بها ثغرة أمنية، لحين التأكد من إصلاحها، وهي ميزة ” عرض باسم ” / view as ، الأداة التي تتيح لك معرفة كيف سيبدو ملفك الشخصي لأشخاص آخرين.

الثالث: وهو إجراء احترازي، فإنه سيتم تسجيل الخروج لكل من استخدم ميزة ” عرض باسم ” منذ ظهور الثغرة الأمنية، وهي حوالي 40 مليون شخص أو أكثر لتسجيل الدخول إلى حساباتهم.