مؤشر العمرة في الأسبوع الثالث: 165 ألف تأشيرة ووصول 37 ألف معتمر

سعيد العجل(صدى):

بلغ عدد تأشيرات العمرة لموسم 1440هـ وحتى تاريخ 17 محرم 165989 تأشيرة، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة من المعتمرين 37727، في حين بلغت أعداد المعتمرين المتواجدين 36353 معتمرًا، منهم 27990 في مكة المكرمة، و8363 في المدينة المنورة، فيما غادر 1374 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 34724 معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 3003 معتمرًا، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان ١٩١٣٣، تليها الهند ٩٦٠٩، فإندونيسيا ١٢٧٧، وسيرلانكا ١٢٧٠، ثم الأردن ١١٧٨ معتمرًا .

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.