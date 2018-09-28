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بالفيديو .. صور ولي العهد وعلم المملكة تزين أبراج الكويت

بالفيديو .. صور ولي العهد وعلم المملكة تزين أبراج الكويت
علي القحطاني (صدى):

أبدت دولة الكويت، اليوم الجمعة، ترحيبها بزيارة ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” إلى بلده الثاني غدًا السبت.

ونشر بنك الكويت المركزي ” مقطع فيديو ” ، يظهر فيها صورة ولي العهد وعلم المملكة وهي تزين أبراج الكويت.

وتزينت شوارع ” الكويت ” بأعلام المملكة استعدادًا لزيارة ولي العهد، ومن المقرر أن يبدأ الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” زيارة رسمية إلى الكويت غدًا، يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” ، وولي العهد الشيخ ” نواف الأحمد الجابر الصباح ” .

وكان مجلس الوزراء ” الكويتي ” رحّب في وقت سابق بالزيارة المرتقبة، وقال في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد الماضي: إن الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 


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