بالفيديو والصور.. الهلال يعلن جاهزيته للقاء الشباب العماني غدًا

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح جاهزية لاعبو الفريق لمواجهة نادي ” الشباب العماني ” ، المقرر عقدها غدًا السبت.

وأنهى الفريق تحضيراته الميدانية مساء اليوم، وذلك على استاد ” السيب ” الذي احتضن التدريب الأخير، حيث تركز على النواحي التكتيكية.

وبدأ ” جيسوس ” المران بمحاضرة فنية شرح خلالها تكتيك الفريق للقاء الغد، وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها خلال اللقاء.

وتابع المران نائب رئيس النادي ” فهد الراشد ” ، وعضو مجلس الإدارة المهندس ” عبد الرحمن النمر ” ، واختتم الجهاز الفني تدريبات الفريق بمناورة كروية على ثلثي مساحة الملعب.