برعاية محافظ بيشة أمن المنشآت تحتفل باليوم الوطني الـ 88

محمد السعران(صدى):

بحضور محافظ محافظة بيشة الاستاذ محمد بن سعيد ال سبره وضمن فعاليات اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية وجميع الإدارات الحكومية في المحافظة ، قام مركز أمن المنشآت بمحافظة بيشة بالأحتفال مع جميع الإدارات الحكومية في بيشة بعدد من الفعاليات بذكرى اليوم الوطني الـ88 في مركز الأمير منصور بن مقرن.

حيث تنوعت الفقرات الوطنية التي قدمتها أمن المنشآت بعرض فلم وثائقي وفرقة التدخل السريع وكذالك فرقة المتفجرات .

من جهته، قال قائد مركز أمن المنشآت بمحافظة بيشة النقيب فائع بن أحمد السلماني باسمي وباسم منسوبي مركز أمن المنشآت بمحافظة بيشة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين وسمو وزير الداخلية والتهنئة موصولة لأبناء الوطن الغالي.

ونبارك للجميع بهذه المناسبة الوطنية العزيزة سائلين الله دوام الأمن والأمان والعز والمجد والإستقرار لوطننا الغالي.

موضحاً أن هذه المشاركة تأتي إيماناً بدورهم تجاه الوطن الغالي،

وفي نهاية الإحتفال تم تبادل عدد من الهدايا والدروع التذكارية بين قائد أمن المنشآت ببيشة ومحافظ بيشة