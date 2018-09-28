نشطاء التواصل يتفاعلون مع هاشتاق ” الكويت ترحب بمحمد بن سلمان “

علي القحطاني (صدى):

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، اليوم الجمعة، مع وسم #الكويت ترحب بمحمدبن سلمان ، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيزور الكويت يوم غدًا السبت.

وقالت ” الوكالة ” على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : إن الأمير محمد بن سلمان سيُجري محادثات مع أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .

ومن جانبه علق الإعلامي الكويتي ” بركات الوقيان ” قائلًا : إن قلوب أهل الكويت وبيوتها وشوارع مناطقها ترحب بقدوم ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” ، مرحبًا مليون.

وغرد ” فريح العنزي ” بأبيات شعرية، ” يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلِ، الدار دارك يا بن سلمان.. والأهل أهلك وأحبابك.. كل الأماكن بكم تزدان.. يا مرحبا بك وأهلا بك ” .

وقال الإعلامي ” سعد الشعران العجمي ” : حللت أهلًا ووطئت سهلًا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يا سليل الحزم وحفيد العزم.

ورحب الكاتب ” عبدالرحمن سعد العدواني ” قائلًا: نرحب بضيف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” ضيفًا مكرمًا في بلده الثاني الكويت.

وقد تَزينت شوارع دولة الكويت بأعلام السعودية، استعدادًا لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.