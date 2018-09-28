نشطاء التواصل يتفاعلون مع هاشتاق ” الكويت ترحب بمحمد بن سلمان “
تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، اليوم الجمعة، مع وسم #الكويت ترحب بمحمدبن سلمان ، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيزور الكويت يوم غدًا السبت.
وقالت ” الوكالة ” على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : إن الأمير محمد بن سلمان سيُجري محادثات مع أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .
ومن جانبه علق الإعلامي الكويتي ” بركات الوقيان ” قائلًا : إن قلوب أهل الكويت وبيوتها وشوارع مناطقها ترحب بقدوم ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” ، مرحبًا مليون.
وغرد ” فريح العنزي ” بأبيات شعرية، ” يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلِ، الدار دارك يا بن سلمان.. والأهل أهلك وأحبابك.. كل الأماكن بكم تزدان.. يا مرحبا بك وأهلا بك ” .
وقال الإعلامي ” سعد الشعران العجمي ” : حللت أهلًا ووطئت سهلًا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يا سليل الحزم وحفيد العزم.
ورحب الكاتب ” عبدالرحمن سعد العدواني ” قائلًا: نرحب بضيف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” ضيفًا مكرمًا في بلده الثاني الكويت.
وقد تَزينت شوارع دولة الكويت بأعلام السعودية، استعدادًا لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
شالوم[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
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