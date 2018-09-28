لجنة سوق الحطب بالمدينة المنورة تضبط مواقع مخالفة

المدينة المنورة(صدى):

ضبطت لجنة سوق الحطب والفحم بمنطقة المدينة المنورة عدداً من المواقع والمطابخ والمطاعم المخالفة للأنظمة، بعد جملة من الحملات التفتيشية التي كثقفت مؤخراً لتصل إلى أقصى درجاتها، إي على مدار الساعة، لمراقبة الاتجار في الحطب والفحم المحلي.

ويشترك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والشرطة والأمانة بالمنطقة في هذه اللجنة التي رفعت من مستوى عملها الرقابي ، لاسيما مع قرب دخول فصل الشتاء، وزيادة الطلب على الفحم والحطب المحلي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمزة بن عمر قناعي أن اللجنة ضبطت كمية من الفحم والحطب بلغت 300 كيس فحم محلي و8 طن حطب محلي، مشيراً إلى إحالة المخالفين للجنة المراعي والغابات بأمارة المنطقة لاتخاذ اللازم حيالهم، لافتاً الانتباه إلى استمرار الحملة على نفس الوتيرة في الفترة القادمة، وهي التي بدأت مطلع شهر محرم الجاري بأعمالها التي تستهدف بها المحلات والمطابخ وأماكن التنزه والكازينوهات، مؤكداً أن تطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص سيكون صارماً.

وناشدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمواطنين والمقيمين المحافظة على مناطق المراعي والغابات والإبلاغ عن أي مخالفات من المخالفين.