بالفيديو: شركة صينية تطلق أول هاتف قابل للطي.. هذه مميزاته
انتشر مقطع فيديو قصيرًا لأول هاتف ذكي قابل للطي في العالم من شركة لينوفو الصينية.
وبين مقطع الفيديو المسرب نموذجًا أوليًّا للهاتف الذكي الجديد التابع لشركة “لينوفو” الصينية، والقابل للطي، الذي لم تطلقه الشركة رسميًّا أو تعلن عن اسمه أو تقدم معلومات مفصلة عنه.
وكشف الفيديو ممميزات الهاتف حيث ظهر إنه “طويل جدًّا”، ويعمل بشكل مثالي ويفتح كل التطبيقات عند محاولات طيه الكاملة بدون أي تأثر، كما أن هاتف “لينوفو” يقبل الطي للخارج، ولا يقبل الطي إلى الداخل.
#lenovo #foldable pic.twitter.com/6IHqOT9m0S
— 📱 🖥️ 👦 👦 🔍 🇮🇩 (@bang_gogo_) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32057 ] نشر منذ 41 دقيقة
لنيفوا شي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11376 ] نشر منذ 31 دقيقة
شــي جــيد ومِنــــــــتاز .📱👍.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 28 دقيقة
احنا كعرب لازم نساهم بحاقه…. كفايه تخلف…
ولزلك وبعد التفكير وعصر أرعة بورعي… راح نشارك بتسميته….؟
انا بشوف نسميه طعميه موبايل…لأنه يتلف زي الطعميه….
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11376 ] نشر منذ 15 دقيقة
قَرَى إيه ياعَم بورعي بيه هوما سحبوا مينَك ألبشويه وإرقِعت بيه وإلا إيه .
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مَتِزعَلش مِني يمعَلِم بورعي دانا بَهَزَ معاك آباشا يحلى مِن البوغاشـه .💚🇪🇬💚.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 8 دقائق
وبعدين بأأأأأأ معاك يا عم الحج أشيخ بتاع العربيه …؟
انا قديد على القرنان دووت… بديت أكتب فيه من أولت إمبارح زي النهارده الصبح مع الفقريه… ما فيش بورعي غير صوحابك دولت…؟
مزر وحدها فيها سوبعميت ألف بورعي .. تلتيهم مأرعيين..
زائر[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 3 دقائق
مايصحش يااسطه بورعي ماتئربش ناحيه ا الطعميه والبتاع خليك في الكبسه والزي منه ئول حازر ياسعاته يابيه