بالفيديو: شركة صينية تطلق أول هاتف قابل للطي.. هذه مميزاته

بكين(صدى):

انتشر مقطع فيديو قصيرًا لأول هاتف ذكي قابل للطي في العالم من شركة لينوفو الصينية.

وبين مقطع الفيديو المسرب نموذجًا أوليًّا للهاتف الذكي الجديد التابع لشركة “لينوفو” الصينية، والقابل للطي، الذي لم تطلقه الشركة رسميًّا أو تعلن عن اسمه أو تقدم معلومات مفصلة عنه.

وكشف الفيديو ممميزات الهاتف حيث ظهر إنه “طويل جدًّا”، ويعمل بشكل مثالي ويفتح كل التطبيقات عند محاولات طيه الكاملة بدون أي تأثر، كما أن هاتف “لينوفو” يقبل الطي للخارج، ولا يقبل الطي إلى الداخل.