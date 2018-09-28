غارة التحالف تنجح في تصفية قيادي حوثي و10 أخريين

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد ميداني في ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك في غارة شنتها طائرات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.

وذكرت وسائل إعلام، أن طائرات التحالف استهدفت “علي محمد محمد بدير” الملقب بـ ” أبو عدي ” ، وكان برفقة 10 من المسلحين، ما أدى إلى مقتلهم جميعًا.

وأضافت ” المصادراليمنية ” ، أن ” بدير” وقائد ما يسمى ” فريق الاقتحامات والتدخل السريع ” في ميليشيات الحوثي الإرهابية، قُتلا في الغارة التي نفذتها طائرات التحالف العربي قبل 3 أيام في محافظة الحديدة.

وأوضحت ” المصادر اليمنية ” ، أنه قيادي حوثي أخر يدعى ” علي أحمد المعوضي ” والملقب بـ ” أبو مقدام ” قد لقي مصرعه مؤخرًا، في غارة مماثلة للتحالف العربي بمنطقة الكيلو 10 على أطراف مدينة الحديدة.