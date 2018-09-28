بالفيديو.. هدم سور خليج أبحر يثير فرحة أهالي جدة

نايف السالم(صدى):

أثار هدم سور خليج أبحر بجدة فرحة عارمة بين أهالى جدة، حيث أنه حرمهم طيلة 25 عاما من الاستمتاع بطبيعة المكان بسبب تواجد هذا السور، مقدمين شكرهم لولي العهد.

وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو أظهر عدة صور لهدم سور خليج أبحر بجدة، متمنين أن يتم إنشاء ممشى على البحر ليستمتعوا بطبيعة المكان الذين حرموا منه.

وقال أحد المغردين: ” بعد ٢٥ سنة أصبح في أبحر الشمالية بحر ، لأحلم باليوم الذي تتحول فيه جميع الكبائن والشاليهات المتهالكة إلى ممشى عام على شاطئ البحر يشعرنا فعلاً بجودة الحياة في مدينة جدة. يكفي احتكار طوال هذي السنين “.

وأضاف مغرد آخر: ” معقول ؟ ستسقط الأسوار الجائرة التي صادرت حقاً مشروعاً .. حزم وعزم بالفعل “.

وقام النشطاء بتدشين عدد من الهاشتاقات منها هاشتاقاً شكر ولي العهد على هذه الخطوة التي وصفوها بالحازمة .

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