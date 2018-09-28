بالفيديو.. هدم سور خليج أبحر يثير فرحة أهالي جدة
أثار هدم سور خليج أبحر بجدة فرحة عارمة بين أهالى جدة، حيث أنه حرمهم طيلة 25 عاما من الاستمتاع بطبيعة المكان بسبب تواجد هذا السور، مقدمين شكرهم لولي العهد.
وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو أظهر عدة صور لهدم سور خليج أبحر بجدة، متمنين أن يتم إنشاء ممشى على البحر ليستمتعوا بطبيعة المكان الذين حرموا منه.
وقال أحد المغردين: ” بعد ٢٥ سنة أصبح في أبحر الشمالية بحر ، لأحلم باليوم الذي تتحول فيه جميع الكبائن والشاليهات المتهالكة إلى ممشى عام على شاطئ البحر يشعرنا فعلاً بجودة الحياة في مدينة جدة. يكفي احتكار طوال هذي السنين “.
وأضاف مغرد آخر: ” معقول ؟ ستسقط الأسوار الجائرة التي صادرت حقاً مشروعاً .. حزم وعزم بالفعل “.
وقام النشطاء بتدشين عدد من الهاشتاقات منها هاشتاقاً شكر ولي العهد على هذه الخطوة التي وصفوها بالحازمة .
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بورعي بيه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 46 دقيقة
يشهد الله اني قبل رمضان مريت على السور وانا اكلم نفسي واقول ما راح يخليهم بن سلمان… وها نحن نرى هذا يتحقق….
كلمت حق انت بطل وقائد بالفطره ..وبحسمك وعدلك ستكتب اسمك على رؤوس الجبال
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32057 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34737 ] نشر منذ 5 دقائق
ياقلبي ياجده
دياااااار الحبايب😘😘😘