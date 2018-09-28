1517 مسلما جديدا خلال العام الماضي 1439 من 22 دولة
شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوجيه الجاليات في شمال الرياض اسلام 1517 رجلا وامرأة من 22دولة خلال العام الماضي .
حيث ساهمت المحاضرات و البرامج والدورات التى قدمها واشرف عليها المكتب .
وكان المكتب شهد العام 1438
اسلام 1469 مسلما جديدا من الجنسين .
وساهم المكتب منذ نشأته عام 1413 ياسلام 21087 من الجنسين حتى إعداد هذا الخبر.
وللمكتب العديد من البرامج والانشطة منها :-
كفالة داعية وكفالة معتمر وملتقيات بشاير الخير والجولات الدعوية ومشروع تبصرة التعليمي للجاليات والعديد من البرامج الأخرى.
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