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1517 مسلما جديدا خلال العام الماضي 1439 من 22 دولة

1517 مسلما جديدا خلال العام الماضي 1439 من 22 دولة
سعيد العجل(صدى):

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوجيه الجاليات في شمال الرياض اسلام 1517 رجلا وامرأة من 22دولة خلال العام الماضي .
حيث ساهمت المحاضرات و البرامج والدورات التى قدمها واشرف عليها المكتب .

وكان المكتب شهد العام 1438
اسلام 1469 مسلما جديدا من الجنسين .

وساهم المكتب منذ نشأته عام 1413 ياسلام 21087 من الجنسين حتى إعداد هذا الخبر.
وللمكتب العديد من البرامج والانشطة منها :-

كفالة داعية وكفالة معتمر وملتقيات بشاير الخير والجولات الدعوية ومشروع تبصرة التعليمي للجاليات والعديد من البرامج الأخرى.


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