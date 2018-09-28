بالفيديو.. وسم ” هلالي يبيع سيارته دعم للهلال ” يتصدر الترند السعودي

نواف السالم(صدى):

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ، مع المقطع الصوتي المنتشر حول قيام أحد مشجعي نادي ” الهلال ” ببيع سيارته لدعم النادي.

ومن جانبه دشن ” رواد موقع التواصل ” تويتر ” ، هاشتاق بعنوان ” #هلالي يبيع سيارته دعم للهلال ” ، وتصدر الوسم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا، فيما تباينت ردود الأفعال على المقطع الصوتي، ما بين موافق ومعارض على ما قام به صاحب السيارة.