بالفيديو.. وسم ” هلالي يبيع سيارته دعم للهلال ” يتصدر الترند السعودي
تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ، مع المقطع الصوتي المنتشر حول قيام أحد مشجعي نادي ” الهلال ” ببيع سيارته لدعم النادي.
ومن جانبه دشن ” رواد موقع التواصل ” تويتر ” ، هاشتاق بعنوان ” #هلالي يبيع سيارته دعم للهلال ” ، وتصدر الوسم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا، فيما تباينت ردود الأفعال على المقطع الصوتي، ما بين موافق ومعارض على ما قام به صاحب السيارة.
العدناني[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 6 دقائق
كان ابرك له لو تصدق بها على المستحقين من الفقراء والمساكين او كان دعم جمعية معاقين اما الهلال فرواتب اللعيبة عالية وكلهم اغنياءوناديهم كسبان من اللعب والاعلانات وحقوق الملكية والتيشرتات والكور وووووو
الله يصلح الحال