خالد مسعد: الأهلي بيتي وصورتي وأنا مشمر كانت سبب حفل اعتزالي

طلال الغامدي(صدى):

أفصح اللاعب الدولي السابق ” خالد مسعد ” ، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خاصة بـ ” إقامة حفل الاعتزال ” وسبب اختياره نادي الأهلي في حفل اعتزاله، والعقود الحالية للاعب.

وقال ” مسعد ” ، في لقائه مع قناة ” العربية ” : بعد الاعتزال ومشوارك الحافل خلال تلك السنين من تضحيات تتوج بحفل اعتزال، شيء جميل، فقبل قرار الاعتزال كنت مُشَتتًا، فكيف سنين عطاء بدون حفل اعتزال؟ صعبة لأي لاعب في أي مجال.

وأضاف ” مسعد ” : أن خبر حفل الاعتزال بالنسبة لي كان مفاجأة مفرحة، والحمد لله أنها جاءت من أهل الوطن لابن الوطن، مثمنًا في الوقت نفسه وقفة المستشار ” تركي آل الشيخ ” .

وأوضح ” مسعد ” ، أن الصورة التي إلْتقطت له مشمرًا في أحد الأحياء القديمة، أنها كانت أحد الأسباب لحفل الاعتزال، فرب ضارة نافعة، حيث لَقِيَ انتشار الصورة ردود فعل، تسببت في انزعاج البعض وكان لها أثر.

وتابع ” اللاعب الدولي ” ، أن الصورة التُقطت في حيّنا القديم الموجود به بيت والدي القديم، حيث كان لديّ ورشة عمل صغيرة، وأخذت الصورة أثناء ذهابي للبيت، وكانت مؤثرة على الكل، ولكن أسعدتني.

وأشار ” مسعد ” ، قائلًا : الحمد لله لم أصور وأنا أسرق، بل التقطت وأنا مشمر أعمل، فالشغل ليس عيبًا، والبعض زعل بقولهم ” مسعد جاءته فترة كان كداد بسيارة ” وأنا أفتخر بالشغل، فلدينا مثل يقول ” الصيت ولا الغنا ” ، وبطولتنا لا تزال يتذكرها الكبير قبل الصغير، لافتًا إلى قوله للزملاء نحن لو حصّلنا العقود الحالية، كان يمكن حتى زرع الملعب أنا بأكله من كثر ما نفسي ألعب.

وأنهى حديثه قائلًا: أشكر المستشار ” تركي آل الشيخ ” ذلك الرجل الحكيم، حيث قرر حفل اعتزالي بعد قراءة تاريخ ” خالد مسعد ” ، وأنا فضّلت اعتزالي من خلال الأهلي، فاللي ما فيه خير لأهله ما فيه خير للناس، والأهلي بيتي والاتحاد عرفني عن طريق الأهلي، والناس عرفتني عن طريق الأهلي.