مسرح الأسرة والطفل ختام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني 88 بمحافظة رجال ألمع

محمد السعران(صدى):

أختتمت مساء يوم امس الخميس الموافق ١٤٤٠/٠١/١٧فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الـ88 الذي تقيمه بلدية رجال ألمع بقرية رجال التراثية ، وذلك برعاية وتشريف سعادة المحافظ صالح آل فردان ، حيث انطلقت فعاليات الاحتفال يوم أمس الأول الثلاثاء بفعالية الافتتاح ثم في اليوم التالي بفعالية خاصة برجال الأمن الداخلي ثم كان الختام هذا اليوم بفعالية مسرح الأسرة والطفل .

هذا وقد تضمنت فعاليات هذا اليوم العديد من العروض المسرحية والتي قامت بأدائها فرقة فراشات مرحى الجنوب إضافة إلى أوبريت وأناشيد ومسابقات للجمهور مما أضفى جواً تنافسياً مصبوغاً بألوان المرح .

كما شهدت فعاليات اليوم الأخير من الإحتفال باليوم الوطني مشاركة العديد من الأطفال الحاضرين بالفعالية في أداء النشيد الوطني أثناء عزفه على مسامع الحضور مما خلق جواً من الوطنية التي تتناسب مع ما تعيشه المملكة هذه الأيام من احتفالات باليوم الوطني .