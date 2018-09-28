كليات عنيزة تحتفي بيوم الوطن 88

سعيد العجل(صدى):

رعى المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي احتفال الكليات بمناسبة اليوم الوطني 88 وذلك بالصالة الرئيسية و اشتملت الاحتفالية على عدد من الفقرات والفعاليات المتنوعة والمعدة لهذه المناسبة بحضور نائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش

وعميد كليات الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور ماجد بن صالح الصانع وعدد من المنسوبين والطلاب

واستهل المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي كلمته قائلا نحمد لله على مامن علينا من نعمة الأمن والأمان تحت راية التوحيد بفضل من الله ثم قيادة حكيمة ففي كل عام نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا ونفخر بإنجازات وطننا الشامخ مبيننا أن الكليات تواكب رؤية المملكة 2030 والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك من خلال المخرجات التعليمية والاقسام العلمية التي تواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة وتساهم في دفع العجلة التعليمية لمستقبل مشرق بقيادة شباب وشابات الوطن

وقال نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولسمو ولي عهده حفظهم الله مؤكدا أن الاحتفالية ضمن احتفالات الكليات السنوية المعدة في قسمي الطلاب والطالبات والتي تأتي احتفاءا بإنجازات وطننا الغالي مبيننا بتكريم الطلاب المشاركين في احتفالات محافظة عنيزة تقديرا لجهودهم في إنجاح المسيرة.