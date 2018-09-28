مواطن يملك صك تجاري باسم البنك.. كيف يسجله ببيانات حساب المواطن؟

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لابد من الإفصاح عن العقارات المسجلة باسم المستفيد لدى وزارة العدل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لمواطن ذكر فيه : ” إذا كان لدي صك تجاري ولكن باسم البنك هل أسجل ببيانات حساب مواطن إنه باسمي مو باسم الشركة؟ ” .

وردّ حساب خدمة العملاء لحساب المواطن عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” حياك الله، يتم الافصاح عن العقارات المسجلة بأسمك لدى وزارة العدل ويكون الافصاح لرب الاسرة وليس التابعين، وفي حال وجود دخل اضافي لابد من الافصاح عنه ، حتى لايوثر على الاهليه والاستحقاق ” .