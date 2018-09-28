مواطن يملك صك تجاري باسم البنك.. كيف يسجله ببيانات حساب المواطن؟
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لابد من الإفصاح عن العقارات المسجلة باسم المستفيد لدى وزارة العدل.
جاء ذلك ردًا على سؤال لمواطن ذكر فيه : ” إذا كان لدي صك تجاري ولكن باسم البنك هل أسجل ببيانات حساب مواطن إنه باسمي مو باسم الشركة؟ ” .
وردّ حساب خدمة العملاء لحساب المواطن عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” حياك الله، يتم الافصاح عن العقارات المسجلة بأسمك لدى وزارة العدل ويكون الافصاح لرب الاسرة وليس التابعين، وفي حال وجود دخل اضافي لابد من الافصاح عنه ، حتى لايوثر على الاهليه والاستحقاق ” .
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