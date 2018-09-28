غياب ” غوستافو ” عن قائمة الفيصلي يثير التساؤلات

ماجد محمد(صدى):

أدي غياب البرازيلي ” لويز غوستافو ” عن قائمة الفيصلي خلال انطلاقة الموسم الحالي، إلى إثارة العديد من التساؤلات حول إمكانية ظهوره بمستوي مميز كما حدث معه في العام الماضي.

وحجز ” البرازيلي ” لنفسه مكان بين أفضل وأهم المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، مما دفع إدارة ” فهد المدلج ” لأن تشتري عقده بعد أن كان يلعب للعنابي بالإعارة.

وغاب ” غوستافو ” عن المباراتين الافتتاحية لفريقه ضمن بطولة الدوري وتحديدًا ضد الباطن و أحد، قبل أن يعود خلال موقعة النصر دون أن يقدم شيً يذكر، وخلال الأسبوع الرابع ضد الحزم لم يكن متاح أيضا بسبب البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للاستشفاء من الأصابة.

وطالبت عدد من الأندية الخليجية الاستفادة من خدمات ” غوستافو ” خلال الصيف الماضي، وجلس الفيصلاويين مع أكثر من نادي لاجل ذلك ويتقدمهم ” الوصل، والوحدة ” الإماراتيين، ولكن المفاوضات قد تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب الاختلاف حول بنود هذه الصفقة ماليًا.

وساهم ” غوستافو ” ، خلال موسمين بتسجيل 19 هدف وتقديم 14 تمريرة حاسمة، ودخل في منافسة حامية على لقب الهداف برفقة التشيلي ” فيرنانديز ” الفائز خلال النسخة الأخيرة بهذة الجائزة بسبب إحرازه 12 هدف.