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ممرضتان تصوران مريضة عارية أثناء الاستحمام داخل مستشفى.. والمبرر صادم

ممرضتان تصوران مريضة عارية أثناء الاستحمام داخل مستشفى.. والمبرر صادم
القاهرة(صدى):

أقدمت ممرضتان على تصوير مقطع الفيديو لمريضة وهي عارية أثناء استحمامها داخل أحد أشهر المستشفيات في مصر.

وتفصيلا؛ أكدت النيابة الإدارية في مصر أن الواقعة حدثت في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية منذ 7 أشهر، حيث تلقت النيابة بلاغا من وزارة الصحة بخصوص الواقعة، وتم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيلها.

وتوصلت التحقيقات أن ممرضتين صورتا الفيديو أثناء استحمام المريضة، بسبب وجود خلاف شخصي بين العاملات في القسم، لمحاولة ابتزاز بعضهن البعض بعدم نشره.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11376 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحـــول ولا قــــوة إلا بالله . عــساهن الماحـــي إللـي يمحيهن .

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