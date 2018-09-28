ممرضتان تصوران مريضة عارية أثناء الاستحمام داخل مستشفى.. والمبرر صادم
أقدمت ممرضتان على تصوير مقطع الفيديو لمريضة وهي عارية أثناء استحمامها داخل أحد أشهر المستشفيات في مصر.
وتفصيلا؛ أكدت النيابة الإدارية في مصر أن الواقعة حدثت في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية منذ 7 أشهر، حيث تلقت النيابة بلاغا من وزارة الصحة بخصوص الواقعة، وتم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيلها.
وتوصلت التحقيقات أن ممرضتين صورتا الفيديو أثناء استحمام المريضة، بسبب وجود خلاف شخصي بين العاملات في القسم، لمحاولة ابتزاز بعضهن البعض بعدم نشره.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11376 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحـــول ولا قــــوة إلا بالله . عــساهن الماحـــي إللـي يمحيهن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34737 ] نشر منذ 1 ساعة
مني بصدق الين ماأشوف المقطع
بنفسي🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32057 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف وش ذا الكلام المفروض غرامه و .فصل وتشهير
المريضه ايش دخلها فيهن ولو كان بينهن وبينها رقاب مو من حقهم يصزرنها