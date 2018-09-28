الصناعات الدوائية: 50% من أسعار الأدوية تقل عن 29 ريالًا

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور فيصل بن دايل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، أن 50% من أسعار الأدوية بالمملكة تقل عن 29 ريالًا للعلبة الواحدة التي تكفي المريض لمدة شهر تقريبًا.

وأضاف ” بن دايل ” ، أن 65% من الأقراص والكبسولات المسجلة في هيئة الغذاء والدواء يقل سعر القرص أو الكبسولة عن ريال واحد، مؤكدًا أن المريض يحق له الحصول على الدواء دون تكلفة باهظة.

وأكد أن شركات مصانع الأدوية السعودية، تسهم في جعل الدواء في متناول المريض بجودة تضاهي أفضل المصانع العالمية من ناحية التجهيزات وأساليب التصنيع.